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В Бишкеке задержали автоугонщика

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- Бакыт Стамов
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В Бишкеке оперативниками УВД Ленинского района задержан подозреваемый в совершении автоугона, сообщает пресс-служба УВД.

Сообщается, 19 мая в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился житель столицы К.А., с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день примерно в 16:00 часов по улице К.Акиева, завладели автомашиной марки "Mercedes Benz Sprinter"(грузовой холодильник), после чего скрылись в неизвестном направлении.

Тем самым причинив значительный материальный ущерб на общую сумму 8 500 тысяч долларов США.

Этот факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 211 (угон автомототранспортного средства) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района был установлен и задержан подозреваемый К.А. 1976 года рождения.

Ленинским районным судом в отношении подозреваемого лица применена мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 на 10 дней.

В рамках настоящего уголовного дела, угнанный автомобиль был возвращен заявителю.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к совершению другим фактам аналогичных преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/418721
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