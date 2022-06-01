Кубаныч Мамбеталиев готов научить кыргызстанцев смеяться (видео)

Кыргызстанец Кубаныч Мамбеталиев лечит людей смехом, и он убежден, что таким образом можно победить очень многие недуги. Об этом он рассказал в интервью редакции vb.kg.

По его словам, посредством смехотерапии граждане Кыргызстана смогут стать намного счастливее.

"Обычно наша культура пока не понимает, что такое смехотерапия, к примеру, все мои знакомые вначале с недоверием относились к этому, но потом заметили изменения во мне после того, как я стал практиковать смех.

Кроме этого, это практика снимает все блоки и зажимы внутри нас, что опять же проверено на практике. А это, как известно, открывает нам дорогу в любом направлении", - рассказал Мамбеталиев.

Для того, чтобы освоить эту технику, требуется определенное время, продолжил гость редакции.

"Почему нужны занятия со специалистом? Дело в том, что, во-первых, занятия идут групповые, во-вторых, это надо признать, со специалистом все равно мы более дисциплинированнее", - добавил он.

В заключение наш собеседник посоветовал кыргызстанцам для более полного информирования прослушать урок интеллект-тренера Расула Зулкашева.

Если кому интересны занятия Кубаныча Мамбеталиева, то связаться с ним можно по телефону: 0709510672 или 0703 590898 (Ватсап)