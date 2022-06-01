Житель Москвы: В Кыргызстане недооценивают потенциал лечения кумысом

Предприниматель из Москвы Владимир Саржин восьмой год приезжает в Кыргызстан на кумысолечение в мае. При этом, он уверен, что именно эта традиция помогла избавиться ему от подагры. Об этом он рассказал корреспонденту vb.kg.

По его словам, в Кыргызстане недооценивают потенциал этого вида лечения.

"Впервые узнал о таком средстве во время парусной регаты, которую проводили между яхтсменами Кыргызстана и России на Иссык-Куле. Когда мучают боли хватаешься за соломинку. Я сразу последовал совету кыргызстанских друзей. И с тех пор в мае я как штык в горах Кыргызстана. 12-14 дней прохожу свой курс", - рассказывает Владимир.

Что, как опытный адепт кумысолечения, посоветуете тем, кто только начинает этот курс?

"Начинать с обращения к врачу. Видел, как некоторые с ходу просто начинали пить молоко, а в итоге выяснялось, что у кого-то непереносимость лактозы либо другие проблемы. И только врач может вам сказать, справится ли ваш организм с таким лечением.

За эти годы многое прочел о кобыльем молоке. Интересно было понять в чем секрет. Знаю, что молоко менее жирное, чем у коров. Некоторые пишут, что кобылье молоко подобно женскому, а потому из него делают искусственные смеси для вскармливания младенцев. Уникален и состав молока: микроэлементы, витамины С, группы B, и еще целый ряд. Молоко не закисает только 3 часа. А потому через какое-то время туда добавляют специальную закваску. Как мне рассказали, ее делают из высушенного кумыса. В итоге получается самал - тоже очень вкусный напиток, а уж потом получается сам кумыс. Для лечения пьют молоко. Также знаю, что цвет молока зависит от того, чем питается лошадка. Бывает молоко бело-синеватого цвета или с коричневым оттенком.

Знаю, что первые кумысолечебницы на территории России появились на территории Башкирии в 19 веке. Врачи специально изучали и свойства кумыса, а затем выстроили настоящие санатории - все было включено: и проживание и концерты, и легкие прогулки для проходящих курс. Что важно, там были врачи, которые следили за состоянием пациентов.

Мне кажется в Кыргызстане должны давать врачам чуть ли не специализацию по кумысолечению, так как не такое это простое дело. И должен быть такой специальный центр - куда можно было бы позвонить, проконсультироваться из любой точки мира. Из практики знаю, много точек, где сейчас люди пьют молоко, но нигде нет врачей-консультантов. А так бы можно было и схему выстраивать, и наблюдения за пациентами проводить. Людям важно внимание и для туризма плюс. И потом интересно наблюдать за результатами лечения. Настоящие чудеса происходят с людьми - человек болел, чах, и вдруг становится сильнее, здоровее! Чудо! По себе могу судить - я уже говорил что избавился от боли, а болезнь то коварная, но уже становлюсь спокойнее!

В горах еще и на звезды смотришь, и тишину слушаешь. Может в этом секрет, что мы на время приобщаемся к быту жизни кочевников? А может в другом, об этом надо рассказывать, изучать феномен. Каждый гость может быть послом кыргызского кумысолечения. Я потому и позвонил в редакцию, что хочу поделиться своими впечатлениями.

Все туристы разные, и если говорить об условиях проживания во время курса, то признаюсь, для меня, как и для моих друзей, оказалось жить в теплом отеле более комфортно, чем в юрте или в небольшом коттедже. Были ситуации, что домики не отапливались, а в горах в июне тоже бывало холодно, да и погода порой дождливая. И приходилось просить друзей нас "эвакуировать" в теплые отели. В итоге, мы теперь сразу подбираем наиболее комфортные условия, без экстрима. А кому-то наоборот нужна именно "натуральность". Поэтому, выбирая курс кумысолечения, выбирайте и комфорт для себя. И не забывайте, что любой отдых должен делать вас счастливее", - добавил Владимир Саржин.