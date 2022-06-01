Глава государства принял участие в открытии фестиваля "Наристе"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 июня, принял участие в торжественном открытии II Международного детского фольклорного фестиваля "Наристе". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства в своей речи отметил:

"Дорогие дети! Почетные участники Международного фестиваля "Наристе"!

От всей души поздравляю вас с 1 июня - Международным днем защиты детей и открытием II Международного фольклорного фестиваля "Наристе"!

Дорогие гости, добро пожаловать в солнечный Кыргызстан!

Бишкек, известный как "зеленый город", по-прежнему улыбчив и гостеприимен, встречая юных гостей, которые вносят вклад в укрепление межнациональной дружбы. Мы очень рады этому.

Дорогие мои мальчики и девочки!

Для нас большое счастье и радость принять участие в фестивале "Наристе", который стал прекрасным праздником души, добра и надежды на будущее!

Дети – это будущее, мечта, надежда каждого народа, каждого государства! От президента страны до рядового гражданина, каждый с мыслью, что "дети - хозяева будущего!", молит Всевышнего позаботиться о детях, дать им достойное воспитание, дать им глубокие знания, чтобы они стали гражданами, которые будут развивать страну.

Сегодняшний Международный детский фестиваль "Наристе" – это особый праздник, особое событие. Детский возраст приносит всем нам особую теплоту, с улыбкой напоминая о детстве. Это самая важная ступень в жизни каждого.

Участников фестиваля "Наристе" объединяет особый талант к творчеству, искусству, музыке и актерскому мастерству. Ваше участие в фестивале "Наристе" - важный шаг на пути к творчеству. Не отклоняйтесь от своих шагов навстречу народному творчеству, которое является волшебной вселенной, искусством, культурным наследием и духовным богатством! Храните это пламя в своем сердце и не гасите его! Сделайте уверенный шаг к своим будущим целям! Только тогда ваши мечты сбудутся!

Мы родители, любим каждого из вас. Мы счастливы, что у нас мир и спокойствие, и наша страна развивается с такими яркими и талантливыми детьми. Мы всегда и везде очень гордимся тем, что у нас есть такие талантливые дети, как вы!

Желаю каждому участнику фестиваля крепкого здоровья и счастливого детства. Пусть ваше творчество растет и процветает, и всегда вам сопутствует удача!".