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Два документа, регистрирующих права на недвижимость, предлагают исключить

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- Канат Кожоев
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Кабмин предлагает исключить из числа основных документов при регистрации прав на недвижимость два пункта: регистрационное дело и журнал регистрации заявлений. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечено, что внесены изменения в Закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Соответствующее решение принято на очередном заседании кабмина.

Указывается, что регистрационное дело дублирует другие документы, а журнал регистрации заявления фиксирует поступления заявлений на регистрацию.

"При этом указанные документы не исключаются вообще, а убираются только из числа основных документов", - сообщают в кабмине.


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URL: https://www.vb.kg/418753
Теги:
недвижимость, Кыргызстан, Кабинет министров, кабмин
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