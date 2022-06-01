Два документа, регистрирующих права на недвижимость, предлагают исключить

Кабмин предлагает исключить из числа основных документов при регистрации прав на недвижимость два пункта: регистрационное дело и журнал регистрации заявлений. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечено, что внесены изменения в Закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Соответствующее решение принято на очередном заседании кабмина.

Указывается, что регистрационное дело дублирует другие документы, а журнал регистрации заявления фиксирует поступления заявлений на регистрацию.

"При этом указанные документы не исключаются вообще, а убираются только из числа основных документов", - сообщают в кабмине.