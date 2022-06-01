Спецоперация на Украине. Фейки недели в информационной войне

Пока идет спецоперация на Украине, в СМИ и медиапространстве неизбежно появление фейков. Редакция VB.KG подготовило новую порцию разоблачений неправдивой информации.

Начнем, пожалуй, с главной новости. На Украине уволили уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову. Вот только в этом ключе интересна не сама отставка, а то, с какой пометкой обличенную властью чиновницу сняли с поста. Как сообщают официальные источники, в первую очередь отмечается "непонятная концентрация" медийной работы на бездоказательных сексуальных преступлениях в особо извращенной форме. То есть даже на Украине признали, что их омбудсмен Денисова занималась совершенно иной работой. Плюс ко всему данной отставкой украинские власти признались, что использовали с "высоких трибун" подобную фейковую информацию в своих целях.

Но основная фейковая информация касается все же ситуации с поражением условного противника. И тут про украинские тролли работают по максимуму. Так, недавно в ряде телеграмм-каналов появилась новость, что ВСУ с помощью беспилотника уничтожили российскую технику.

Сюжет, представленный как работа украинских БПЛА, на самом деле вырезан из видео 2021 года. На нем сняты боевые действия в Сирии, где Турция уничтожила сирийские танки.

Еще один весьма интересный фейк недавно появился в украинских СМИ. В нем вполне серьезно рассказывается, что Россия собирается отбирать урожай черешни у мелитопольских фермеров и продавать его самостоятельно. Ссылку автор статьи делает ни на самого мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Однако такого заявления нет. Единственное, что, видимо, задело украинскую сторону, так это заявление Михаила Перемета, и.о. главы Вознесеновского сельсовета Мелитопольского района. Чиновник сообщил, что мелитопольские фермеры успешно налаживают контакты в российских городах для сбыта своей продукции. Это особенно важно для того, чтобы избежать повторения ситуации, произошедшей в 2021 году. Тогда из-за нехватки рынков сбыта пришлось уничтожить часть урожая мелитопольской черешни. То есть речь идет вовсе не об изъятии чьего-то урожая, а о весьма выгодных контрактах на экспорт сельхозпродукции.

Одной из весьма неправдивых, но распространенных новостей последнего месяца в разных интерпретациях стала тема западных санкций и обвала экономики России. Конечно, подобная схема очень обрадовала бы европейские власти. Но пока удары в основном бьют в обратную от РФ сторону. Сами фейки утверждают, что западные санкции непременно обвалят экономику РФ. На деле бельгийский премьер призвал Евросоюз "сделать паузу" в санкциях против России, а также призвал оценить последствия тех, что уже ввели.

"Со стороны Бельгии я считаю, что новый пакет стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу. Необходимо ввести в действие этот пакет и посмотреть на его последствия", - сказал Александер де Кроо.

Еще одной новостью из разряда сомнительных стали заголовки западных СМИ из интервью с женой президента Украины Владимира Зеленского – Еленой. В неудачах ВСУ она, по сути, обвинила своего 9-летнего сына.

"Он рассказывает, какую технику необходимо закупить - танки, самолеты или беспилотники, и оценивает качество зарубежной помощи - говорит, какие страны помогают Украине хорошо, а какие - "погано". Он все знает, дает военные советы отцу. Он вообще военный эксперт. С ним можно об этом говорить месяцами", - сказала она. Насколько это правда, узнаем в ближайшее время.

Ну и немного о "профессионализме" подобных "верстателей" новостей. Работы у проукраинских троллей настолько много, что они не успевают даже "перелогиниваться", описывая "ужасы" жизни в России на фоне спецоперации.

Поэтому особенно важно в нынешних информационных войнах анализировать всю получаемую информацию. В противном случае можно неизбежно стать ее жертвой подобных геополитических игр …