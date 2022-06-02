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"Отдам бесплатно. Надоел". Жительница Оша опубликовала странное объявление

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- Надежда Хохлова
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Такое объявление появилось в разделе "игрушки" на Lalafo. На фотографии - сонный грудничок. Автор - некая Надежда из Оша, обычно она продает на интернет–ресурсе этажерки. Снимает той же камерой, что и ребенка, с которым "наигралась".

- Увидела объявление, и меня просто в жар бросило - надоел? Написала Наде, что шутка у нее - кощунственная. Но она заблокировала меня в ответ. Тогда позвонила в милицию и сообщила, что ребенок может быть в опасности. А с ним - и его мать, вряд ли в нормальном состоянии она разместила это объявление. Диспетчер пообещал, что со мной свяжутся, но так никто и не позвонил. А через несколько минут все объявления Надежды были деактивированы - нет информации, нет проблемы... Я позвонила по указанному номеру, предложила помощь, но женщина не захотела со мной разговаривать, - рассказала бишкекчанка Камилла Каримова. Журналисты "Вечерки" также попытались связаться с Надеждой, но к этому времени она отключила телефон.

Возможно, это был минутный порыв, возможно, первый звоночек назревающей трагедии. Выяснить это могли бы милиционеры и социальные работники, установить место жительства человека по его сотовому телефону сегодня не является проблемой. Но на пул социальных работников государство раскошеливаться не желает.

- Понимаете, чтобы эффективно работать с проблемными семьями, необходимо, чтобы на каждые три тысячи детей был один социальный работник. Сейчас их 925 на всю страну, и они перегружены, поскольку занимаются не только вопросами детства, но и проблемами людей с инвалидностью, пенсионеров. Необходимо 700 социальных работников, которые будут ориентированы только на детей. На это необходимо 160 миллионов сомов ежегодно, но Минфин посчитал, что это дорого для страны, - в очередной раз напомнила о нерешенной проблеме директор ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова.

Калейдоскоп чудовищных новостей о покалеченных или убитых детях крутится в лентах новостей уже которую неделю. Каждый день приносит дурные вести.

Девальвация ценности детей происходит стремительно и повсеместно. Прохладная реакция общества на чудовищные факты - индикатор глобального безразличия к детям. Сколько "прожила" в информационном пространстве новость о том, что недалеко от городской свалки, на объездной дороге нашли тела двух новорожденных? Ровно два дня - 12 и 13 мая. Скупое сообщение пресс–службы МВД о том, что ведется расследование в Свердловском ГУВД.

Меньше чем через неделю жительница Таласа родила в лесу и закопала младенца живьем. Громко говорили об этом только 20 мая! Пошумели в социальных сетях, предали анафеме горе–мать, и все. Тишина. Ни один чиновник не озвучил, что берет под личный контроль это дело. А ведь важно не только изучить причины, толкнувшие мать на страшный шаг, но и хоть что–то сделать для профилактики таких случаев.

Каждое ЧП, в котором страдают дети, должно рассматриваться с позиции "где не сработала система". Это в идеале. В реальности же правоохранительные органы и соцслужбы максимум, что делают, - принимают меры по конкретному случаю. И то - не всегда...

В конце марта в селе Петровка, что близ Бишкека, в продуктовый магазин зашел покупатель, взял товар, а вместо кошелька достал из штанов... половой орган и показал его пятнадцатилетней девочке–продавцу. Этот момент попал на камеру наблюдения, мама несовершеннолетней написала заявление на эксгибициониста. И что? Приехали следователи, посмотрели видеозаписи и посоветовали родителям не беспокоить их по таким пустякам. Ничего же не произошло! А девочка - уже большая...

Родители начали самостоятельные поиски извращенца, выяснили, что он живет на соседней улице. Об этом родственники сообщили следователю, а через два дня мужчина сам явился в магазин и заявил, что девочка... все придумала! Бабушка вновь позвонила следователю Азамату Эгембердиеву, но он не отреагировал. А позже сообщил, что подозреваемый скрылся - уехал из села.

Родственники подняли шум и только через две недели мужчину задержали и преъявили обвинение по статье Уголовного кодекса КР "Совершение развратных действий без сексуальных контактов в отношении лица, не достигшего 16–летнего возраста".

Во время следствия при избрании меры пресечения следственный судья отказал следователю во взятии под стражу подозреваемого. Объяснил это положительной характеристикой обвиняемого и наличием у него троих несовершеннолетних детей. Мужчину отпустили под домашний арест!

А его родственники практически каждый совершают паломничество к семье девочки, просят простить, предлагают деньги, но, не добившись ничего, оскорбляют и угрожают.

n Похоже, чтобы на насилие над ребенком точно отреагировали правоохранительные органы, необходимо, чтобы оно произошло где–нибудь не у нас. В Москве, например. Сейчас там решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении двадцативосьмилетней кыргызстанки, которая взяла в няньки одиннадцатилетнюю племянницу и привезла в российскую столицу из Узгена. Девочка не училась в школе, присматривала за двумя малышами и регулярно получала тумаки от родной тетки. В последний раз она избила девочку до сотрясения мозга. Сейчас потерпевшую забрали из временной семьи, проводится расследование - как вообще такое могло случиться. Истязательнице грозит реальный срок.

...В среду в новостной ленте вновь появилась шокирующая информация - в Сузакском районе учительница избила ученицу 6-го класса. Один из ребят снял это на видео и выложил в Интернет. Реакция директора школы на произошедшее удивила: она сказала, что если ребенок подвергся насилию БЕЗ ПРИЧИНЫ, то учитель будет уволен. Выходит, если найдется какая–нибудь причина, то педагог не понесет наказания?!

И вновь Назгуль Турдубековой больше всех нужно - в этом случае добиться законных действий по отношению к педагогу. И снова она строчит открытые письма, просит главу МВД взять под личный контроль резонансное дело. Только вот услышат ли ее в этот раз? Или "отпустят ситуацию", надеясь, что и эта новость проживет в информпространстве не больше двух дней?


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URL: https://www.vb.kg/418780
Теги:
Ош, Бишкек, Кыргызстан, продажа младенцев
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