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Начался прием работ на конкурс детских рисунков "Москва в сердце каждого"

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- Светлана Лаптева
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Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московский Дом соотечественника объявляют о начале приема работ на Международный конкурс детского творчества "Москва в сердце каждого".

В этом году расширена возрастная категория участников. На конкурс принимаются работы детей и подростков в возрасте от 6 до 17лет из числа российских соотечественников, проживающих за рубежом.

На конкурс принимаются творческие работы до 30 июня включительно в номинации "Рисунок" по трем возрастным категориям. Победители конкурса будут награждены поездкой в Москву, где состоится торжественная церемония награждения.

Подробная информация и Положение конкурса в ближайшее время будут размещены на сайте МДС.


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URL: https://www.vb.kg/418810
Теги:
конкурс, Россия, соотечественники
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