Начался прием работ на конкурс детских рисунков "Москва в сердце каждого"

Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московский Дом соотечественника объявляют о начале приема работ на Международный конкурс детского творчества "Москва в сердце каждого".

В этом году расширена возрастная категория участников. На конкурс принимаются работы детей и подростков в возрасте от 6 до 17лет из числа российских соотечественников, проживающих за рубежом.

На конкурс принимаются творческие работы до 30 июня включительно в номинации "Рисунок" по трем возрастным категориям. Победители конкурса будут награждены поездкой в Москву, где состоится торжественная церемония награждения.

Подробная информация и Положение конкурса в ближайшее время будут размещены на сайте МДС.