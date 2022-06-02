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Врач назвала лучшее время для кофе

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- Айжан Мамбеталиева
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Александра Пурига, кандидат медицинских наук и спортивный врач объяснила влияние кофе на работу ЖКТ. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам специалиста эспрессо способствует выработке ферментов, стимулирует работу желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта. Это в свою очередь хорошо сказывается на процессе пищеварения. Именно поэтому врач рекомендует выпить чашку ароматного напитка после основного приема пищи.

"Если утренний кофе нежелателен, то на обед можно позволить себе бодрящий напиток покрепче. Дело в том, что во второй половине дня, примерно между 12 и 17 часами, происходит естественное снижение уровня гормона кортизола в крови, который обычно держит нас в тонусе, а значит, бодрящее действие кофеина в это время будет необходимым и более эффективным", - объяснила Александра Пурига.


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URL: https://www.vb.kg/418812
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новости мира, в мире
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