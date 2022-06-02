Производитель из США разрешил сотрудникам принимать психоделики на работе

Гендиректор стартапа MUD\WTR Шейн Хит, который производит заменитель кофе, объявил сотрудникам, что они могут употреблять галлюциногенные грибы на работе. Об этом пишет The Fast Company со ссылкой на интервью с Хитом.

Компания не добавляет психоделики в продаваемый кофе. Но если юридическая ситуация изменится, то "может изучить вопрос".

Употребление алкоголя и кофеина стало обычным явлением и даже поощряется во многих офисах, говорит Хит.

"Микродозирование псилоцибина повлияло на мою жизнь гораздо позитивнее, чем кофеин или алкоголь, поэтому я решил сделать открытое заявление команде", - добавил он.

По оценкам гендиректора, микродозингом занимаются около 20 процентов сотрудников компании. Они говорят, что психоделики помогают им мыслить творчески, быть более гибкими и открытыми новому. При этом исследования 2020-2022 годов в США, Великобритании и Нидерландах не смогли доказать улучшения когнитивных способностей у людей, принимающих микродозы.

Хит не заметил влияния на производительность в MUD\WTR в лучшую или в худшую сторону после объявления, но отметил, что коллеги стали более открытыми друг с другом.