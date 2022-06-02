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Производитель из США разрешил сотрудникам принимать психоделики на работе

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- Умар Тамашев
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Гендиректор стартапа MUD\WTR Шейн Хит, который производит заменитель кофе, объявил сотрудникам, что они могут употреблять галлюциногенные грибы на работе. Об этом пишет The Fast Company со ссылкой на интервью с Хитом.

Компания не добавляет психоделики в продаваемый кофе. Но если юридическая ситуация изменится, то "может изучить вопрос".

Употребление алкоголя и кофеина стало обычным явлением и даже поощряется во многих офисах, говорит Хит.

"Микродозирование псилоцибина повлияло на мою жизнь гораздо позитивнее, чем кофеин или алкоголь, поэтому я решил сделать открытое заявление команде", - добавил он.

По оценкам гендиректора, микродозингом занимаются около 20 процентов сотрудников компании. Они говорят, что психоделики помогают им мыслить творчески, быть более гибкими и открытыми новому. При этом исследования 2020-2022 годов в США, Великобритании и Нидерландах не смогли доказать улучшения когнитивных способностей у людей, принимающих микродозы.

Хит не заметил влияния на производительность в MUD\WTR в лучшую или в худшую сторону после объявления, но отметил, что коллеги стали более открытыми друг с другом.


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URL: https://www.vb.kg/418815
Теги:
мировые новости
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