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Мэрия Баткена организовала фиктивный тендер при строительстве стадиона

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- Асия Канаева
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Прокуратурой Баткенской области установлено, что должностные лица мэрии города Баткен без проведения тендера привлекли подрядчиков ИП "С" для асфальтирования стадиона и ОсОО "ЖП" для строительства трибуны, раздевалки, освещения и ремонтных работ стадиона. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

После проведения строительных работ был организован фиктивный тендер, который выиграли ИП "С" по асфальтированию на сумму 8 миллионов 494 тысячи 670 сомов, а также ОсОО "ЖП" на строительные работы в сумме 6 миллионов 481 тысяча 394 сома.

Проверкой установлено, что у ИП "С" не имеется специальной лицензии на устройство и строительство асфальтобетонных покрытий. Кроме того, согласно тендерным условиям и договору, не был предусмотрен авансовый платеж, однако со стороны ответственных лиц государственной администрации Баткенского района и мэрии Баткена денежные средства перечислены в полном объеме.

По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление служебным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/418825
Теги:
Баткенская область, мэрия, тендер
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