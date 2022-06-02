Мэрия Баткена организовала фиктивный тендер при строительстве стадиона

Прокуратурой Баткенской области установлено, что должностные лица мэрии города Баткен без проведения тендера привлекли подрядчиков ИП "С" для асфальтирования стадиона и ОсОО "ЖП" для строительства трибуны, раздевалки, освещения и ремонтных работ стадиона. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

После проведения строительных работ был организован фиктивный тендер, который выиграли ИП "С" по асфальтированию на сумму 8 миллионов 494 тысячи 670 сомов, а также ОсОО "ЖП" на строительные работы в сумме 6 миллионов 481 тысяча 394 сома.

Проверкой установлено, что у ИП "С" не имеется специальной лицензии на устройство и строительство асфальтобетонных покрытий. Кроме того, согласно тендерным условиям и договору, не был предусмотрен авансовый платеж, однако со стороны ответственных лиц государственной администрации Баткенского района и мэрии Баткена денежные средства перечислены в полном объеме.

По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление служебным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование.