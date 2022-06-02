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Генпрокуратура: Алымкадыр Бейшеналиев подозревается в отмывании денег

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Министр Алымкадыр Бейшеналиев подозревается в коррупции, а именно в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным надзорного органа, было установлено, что руководство Минздрава совместно с некоторыми должностными лицами грубо нарушило постановление президента КР "О неотложных мерах по развитию системы здравоохранения" и организовало способ отмывания денег.

"С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года Кыргызстан получил 451 560 доз вакцин в виде безвозмездной гуманитарной помощи от международных организаций России, Китая, Азербайджана и Казахстана. Несмотря на договоренность о том, что более 6 млн доз вакцин будут предоставляться бесплатно, по поручению министра здравоохранения А.Бейшеналиева в апреле, июне, июле и сентябре 2021 года от иностранных частных компаний было безосновательно закуплено 2 млн 460 тыс. доз вакцины за 1 млрд 581 млн 474 тыс. 315 сомов. Стало известно, что эти средства были переведены в офшорную зону.

Несмотря на то, что из названных стран в качестве гуманитарной помощи было ввезено 3 млн 147 тыс. 640 доз вакцин, чиновники дополнительно приобрели 2 млн 460 тыс. доз вакцин для личной выгоды, 243 тыс. 223 дозы вакцины были просрочены, также срок годности остальных вакцин истекает.

В результате государству нанесен ущерб в особо крупном размере - 1 млрд 581 млн 474 тыс. 315 сомов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 ("Коррупция") Уголовного кодекса КР. Ведется расследование"


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URL: https://www.vb.kg/418841
Теги:
Генеральная прокуратура, Кыргызстан, Алымкадыр Бейшеналиев
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