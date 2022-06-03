В Индии жених прикоснулся к шее невесты и остался холостым

В индийском штате Карнатака отменили свадьбу после того, как невеста устроила истерику из-за прикосновения жениха. Об этом сообщает News 18.

Сообщается, что на свадьбу собрались 500 гостей. По местному обычаю, жених и невеста должны были обменяться гирляндами. Когда жених вешал гирлянду на шею женщины, она неожиданно отбросила ее и вышла из зала, где проходила церемония. По ее словам, жених прикоснулся к ее шее рукой.

Родственники жениха были оскорблены таким поведением и предпочли, чтобы молодые не женились. Это привело к ожесточенным спорам с обеих сторон. Сотрудники полиции попытались урезонить обе стороны, но семья жениха наотрез отказалась проводить свадьбу. Приготовленные для церемонии угощения раздали местным школам.