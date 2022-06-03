Погода
$ 81.74 - 82.74
€ 89.00 - 90.00

Астрономы открыли "адскую планету" – она беспрерывно горит

222  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

NASA открыло необычную планету 55 Cancri e, находящуюся в 50 световых годах от Земли. Небесное тело находится слишком близко к своей звезде и из-за этого постоянно горит, выбрасывая потоки лавы. Условия на 55 Cancri e похожи на библейский ад. Об этом пишет Phys.org.

"Температура поверхности планеты намного выше температуры плавления породообразующих минералов. Поэтому ее дневная сторона покрыта океанами лавы. Представьте, что было бы с Землей, если бы она находилась гораздо, гораздо ближе к Солнцу: год длился бы всего несколько часов, из-за гравитации одно полушарие было бы постоянно освещено, а другое - в вечной темноте, океаны закипали бы, камни - таяли, а из облаков лилась бы лава", - заявили астрономы.

От планеты 55 Cancri e до ее звезды всего 2,4 миллиона километров. Это в 25 раз меньше, чем от Меркурия до Солнца.

Ничего подобного 55 Cancri e в Солнечной системе не существует. Астрономы планируют наблюдать за планетой, чтобы выяснить: как она вращается, есть ли у нее атмосфера и где находится ее самая горячая точка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418860
Теги:
США, в мире, космос
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  