Астрономы открыли "адскую планету" – она беспрерывно горит

NASA открыло необычную планету 55 Cancri e, находящуюся в 50 световых годах от Земли. Небесное тело находится слишком близко к своей звезде и из-за этого постоянно горит, выбрасывая потоки лавы. Условия на 55 Cancri e похожи на библейский ад. Об этом пишет Phys.org.

"Температура поверхности планеты намного выше температуры плавления породообразующих минералов. Поэтому ее дневная сторона покрыта океанами лавы. Представьте, что было бы с Землей, если бы она находилась гораздо, гораздо ближе к Солнцу: год длился бы всего несколько часов, из-за гравитации одно полушарие было бы постоянно освещено, а другое - в вечной темноте, океаны закипали бы, камни - таяли, а из облаков лилась бы лава", - заявили астрономы.

От планеты 55 Cancri e до ее звезды всего 2,4 миллиона километров. Это в 25 раз меньше, чем от Меркурия до Солнца.

Ничего подобного 55 Cancri e в Солнечной системе не существует. Астрономы планируют наблюдать за планетой, чтобы выяснить: как она вращается, есть ли у нее атмосфера и где находится ее самая горячая точка.