В Чолпон-Ате состоялся милицейский гарнизонный развод

Сегодня на ипподроме города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, прошел гарнизонный развод личного состава органов внутренних дел, в целях исполнения требований распоряжения МВД КР "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения летнего туристического сезона 2022 года". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии приняли участие министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, заместитель министра Октябрь Урмамбетов, полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Алтынбек Сулайманов и начальник УВД Иссык-Кульской области,полковник милиции Канат Джумагазиев.

При проведении гарнизонного смотра, Улан Ниязбеков подчеркнул, что цель мероприятия проверить готовность личного состава, к обеспечению

общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений, обеспечению безопасности дорожного движения, в летний туристический сезон 2022 года. Для успешной реализации целей стоящих перед ведомством, в главной туристической зоне нашей страны - Иссык-Кульской области, распределён гарнизон. С 3 июня личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный режим несения службы. Общественный порядок и безопасность дорожного движения, круглосуточно будут обеспечивать более 5 тысяч милиционеров.

В конце мероприятия личному составу даны указания об охране общественного порядка, профилактике правонарушений, четкому и оперативному рассмотрению жалоб и заявлений отдыхающих, обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению дорожно-транспортных происшествий, о совместной работе с добровольными народными дружинами, а также оказанию квалифицированной помощи туристам.