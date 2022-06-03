Погода
$ 81.74 - 82.74
€ 89.00 - 90.00

В Чолпон-Ате состоялся милицейский гарнизонный развод

406  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня на ипподроме города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, прошел гарнизонный развод личного состава органов внутренних дел, в целях исполнения требований распоряжения МВД КР "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения летнего туристического сезона 2022 года". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии приняли участие министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, заместитель министра Октябрь Урмамбетов, полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Алтынбек Сулайманов и начальник УВД Иссык-Кульской области,полковник милиции Канат Джумагазиев.

При проведении гарнизонного смотра, Улан Ниязбеков подчеркнул, что цель мероприятия проверить готовность личного состава, к обеспечению

общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений, обеспечению безопасности дорожного движения, в летний туристический сезон 2022 года. Для успешной реализации целей стоящих перед ведомством, в главной туристической зоне нашей страны - Иссык-Кульской области, распределён гарнизон. С 3 июня личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный режим несения службы. Общественный порядок и безопасность дорожного движения, круглосуточно будут обеспечивать более 5 тысяч милиционеров.

В конце мероприятия личному составу даны указания об охране общественного порядка, профилактике правонарушений, четкому и оперативному рассмотрению жалоб и заявлений отдыхающих, обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению дорожно-транспортных происшествий, о совместной работе с добровольными народными дружинами, а также оказанию квалифицированной помощи туристам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418862
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, безопасность, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  