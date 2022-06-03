Погода
$ 81.74 - 82.74
€ 89.00 - 90.00

Куда пропал Алымкадыр Бейшеналиев после задержания?

1133  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня отечественные СМИ сообщили о том, что задержанный накануне министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Источники в Госкомитете опровергли vb.kg эту информацию. Как пояснили изданию, Бейшеналиев находится в ИВС ГУВД Бишкека.

В ГУВД столицы vb.kg сказали, что не владеют информацией о месте предварительного заключения министра, поскольку его дело находится в ведении Генеральной прокуратуры.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Одно уголовное дело возбуждено по статье о коррупции, два - по статье о вымогательстве взятки и четыре - по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418865
Теги:
Генеральная прокуратура, ГУВД, задержание, Кыргызстан, Алымкадыр Бейшеналиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  