Куда пропал Алымкадыр Бейшеналиев после задержания?

Сегодня отечественные СМИ сообщили о том, что задержанный накануне министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Источники в Госкомитете опровергли vb.kg эту информацию. Как пояснили изданию, Бейшеналиев находится в ИВС ГУВД Бишкека.

В ГУВД столицы vb.kg сказали, что не владеют информацией о месте предварительного заключения министра, поскольку его дело находится в ведении Генеральной прокуратуры.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Одно уголовное дело возбуждено по статье о коррупции, два - по статье о вымогательстве взятки и четыре - по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.