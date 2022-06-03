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В КР 95% жертв насилия - женщины, большинство из них моложе 30 лет

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня прошло обсуждение проекта закона КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере охраны и защиты от семейного насилия" в рамках сотрудничества между Советом по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при торага Жогорку Кенеша и инициативой ЕС-ООН "Луч света". В ходе обсуждения юристы предоставили детальный анализ по изменениям в законодательные акты Кыргызстана в сфере охраны и защиты от семейного насилия". Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

По ее данным, в обсуждении приняли участие депутаты ЖК, представители государственных структур, международных и неправительственных организаций.

"Мы все собрались сегодня для решения вопросов безопасности, которые угрожают здоровью, достоинству и жизни женщин и девочек, ставших жертвами насилия. Этот круглый стол продолжает работу, которая началась в прошлом году в ноябре. С тех пор законопроект широко обсуждался среди организаций гражданского общества, экспертов международных и государственных органов. Он уже был представлен на форуме женщин-депутатов и членов Общественного совета при Министерстве юстиции и других профильных национальных площадках", - сказал Луиз Чемберлен, постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане.

На круглом столе эксперты поделились мониторингом женщин, пострадавших от насилия. В нем указано, что 95,2% жертв насилия составляют женщины, из них 33% в возрасте 31-40 лет и 32% - женщины до 30 лет.

Динара Ашимова, депутат Жогорку Кенеша, инициатор изменений в законодательство, сообщила, что одной из причин, по которой она взялась за законопроект, явился тот факт, что женщина не находит поддержку в лице государства и находится под давлением общества, манипуляций со стороны родственников и зачастую без финансовых возможностей. "Я много лет работаю по вопросам насилия и вижу, что правоохранительные органы реагируют, но сейчас требуется дальнейшая государственная поддержка женщин в кризисной ситуации".

Эксперты отметили, что действующий закон защищает жертв насилия только от членов семьи, и есть недостатки в реализации охранного ордера. Также было отмечено, что закон содержит несоответствие Конвенции о правах ребенка в части принятия мер защиты всех детей независимо от возраста.

Справка: 2 июня в Сузакском районе Джалал-Абадской области 39-летняя женщина умерла в результате избиения мужем. В 2020 году в результате домашнего насилия в Кыргызстане умерла 21 женщина. В прошлом году правоохранительные органы страны начали досудебные производства по 9 тысячам 800 преступлениям в отношении женщин.


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URL: https://www.vb.kg/418866
Теги:
ПРООН, семейное насилие, Кыргызстан, женщины
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