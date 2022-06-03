Новому реабилитационному центру для детей ЛОВЗ передадут дома Бакиева

В Бишкеке будет открыт новый реабилитационный центр для детей с инвалидностью. На эти цели будут переданы помещения, которые расположены по адресу Жибек Жолу, 519 и 521, ранее являвшиеся домами бывшего президента Курманбека Бакиева. Об этом сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайберген Базарбаев.

По его словам, для улучшения качества жизни лиц с инвалидностью в стране предпринимаются беспрецедентные шаги.

"Указом президента впервые за долгое время увеличены пособия взрослым и детям с инвалидностью, а также выплата персональным ассистентам – родителям, которые постоянно ухаживают за своими особенными детьми. Очень важно, что с 1 июня услуги персонального ассистента могут получать не только дети, но и люди с инвалидностью I группы старше 18 лет.

После завершения передачи этих помещений мы начнем работу по открытию бесплатного реабилитационного центра для детей с инвалидностью. Мы все знаем, что не каждая семья, в которой есть особенный ребенок, может оплачивать частные услуги. Теперь государство будет предоставлять качественные услуги бесплатно в современном центре. Центр сможет одновременно принимать до 100 детей", - рассказал Базарбаев.

Сегодня в Кыргызстане проживает 32 тыс. детей с инвалидностью. В министерстве говорят, что открытие современных реабилитационных центров по всей стране является одним из приоритетных направлений работы ведомства.