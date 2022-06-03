Садыр Жапаров: Создана комиссия по делу главы Минздрава Бейшеналиева

Создана комиссия по делу главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева. Об этом президент КР Садыр Жапаров заявил в интервью "Азаттыку".

По его словам, он сделает выводы после того, как комиссия предоставит ему информацию.

"После снятия моратория было разрешено проверять все госучреждения на предмет незаконной финансовой деятельности. По итогам проверок генпрокуратура сообщила о финансовых нарушениях со стороны Алымкадыра Бейшеналиева. Я им сказал, что если действительно есть нарушения, допрашивайте. После его задержания я принял решение создать комиссию для установления законности задержания. Я должен быть справедливым. Тем более, в обществе стали говорить о противостоянии между генпрокурором и министром. В этой связи я прошу всех воздержаться от подобного рода разговоров. Идет следствие. Кроме этого, давайте дождемся итогов комиссии", - сказал глава государства.