Погода
$ 80.75 - 81.75
€ 87.00 - 88.00

В Китае появилась новая умная подушка

117  0
- Умар Тамашев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Китайские ученые придумали новую умную подушку, которая оценивает качество сна по движениям головы. Благодаря им она и заряжается - встроенная система получает электричество из трения и механической энергии, пишет New Atlas.

Умная подушка точнее фитнес-трекеров и подходит для обычного сна, предупреждения падений с кровати и наблюдения за людьми с заболеваниями шеи.

Во время экспериментов подушка рассчитывала распределение давления головы беспокойно спящего человека. Также система смогла отслеживать движение пальца, которым чертили буквы - то есть она очень чувствительная.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418927
Теги:
Китай, технологии, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  