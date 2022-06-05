В Китае появилась новая умная подушка

Китайские ученые придумали новую умную подушку, которая оценивает качество сна по движениям головы. Благодаря им она и заряжается - встроенная система получает электричество из трения и механической энергии, пишет New Atlas.

Умная подушка точнее фитнес-трекеров и подходит для обычного сна, предупреждения падений с кровати и наблюдения за людьми с заболеваниями шеи.

Во время экспериментов подушка рассчитывала распределение давления головы беспокойно спящего человека. Также система смогла отслеживать движение пальца, которым чертили буквы - то есть она очень чувствительная.