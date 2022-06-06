До конца года по 85 сомов - прогноз по курсу доллара

По итогам 2022 года останется на уровне, близком к 85 сомам за доллар. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе ЕАБР "Экономики региона в новой реальности".

Аналитики банка считают, что по мере ослабления геополитических рисков коридор колебаний сома будет сужаться, и вполне вероятно, что к концу года он составит 84–86 сомов за доллар. Этому будут способствовать меры властей, направленные на стабилизацию внутреннего валютного рынка, а также адаптация экономических агентов к новым условиям.