Завтра, 9 июня, в некоторых районах Бишкека не будет воды

9 июня с 9 до 23 часов временно будет приостановлена подача питьевой воды в некоторые районы кыргызской столицы. Об этом сообщили в ПЭУ "Бишкекводоканал".

Отключение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на водоводе "Баха".

Район отключения ограничен следующими улицами: Тыналиева, Масалиева, Садырбаева (от Абдрахманова до западной границы жилого массива "Арча-Бешик"), Айни, Осмонова, Циолковского, Муромская, Гагарина, Псковская-Тыналиева, а также жилые массивы "Сары-Озон", "Салкын-Тор", Нижний Орок, Ала-Арча, Арча-Бешик, Плодовое, "Калтар", "105 контур" и с.Селекция.

Мэрия столицы приносит свои извинения за созданные неудобства и просит население, организации своевременно запастись питьевой водой.