C 8 июня для въезда в Казахстан отменяется обязательная вакцинация или ПЦР

С 8 июня для въезда в Казахстан отменяется требование по подтверждению вакцинации или отрицательный ПЦР-тест для граждан страны и иностранцев. Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан.

Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. В работе комиссии приняли участие представители центральных государственных органов, НПП "Атамекен" и руководители регионов.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и мире, межведомственной комиссией приняты решения отменить: