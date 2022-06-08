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C 8 июня для въезда в Казахстан отменяется обязательная вакцинация или ПЦР

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- Анастасия Карелина
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С 8 июня для въезда в Казахстан отменяется требование по подтверждению вакцинации или отрицательный ПЦР-тест для граждан страны и иностранцев. Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан.

Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. В работе комиссии приняли участие представители центральных государственных органов, НПП "Атамекен" и руководители регионов.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и мире, межведомственной комиссией приняты решения отменить:

  1. с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан Республики Казахстан и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан.
  2. Запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Республики Казахстан в 7 регионах республики.


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URL: https://www.vb.kg/419007
Теги:
Казахстан, коронавирус, ПЦР
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