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Туманные надежды нашего бокса

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- Вячеслав Аникин
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Семь золотых медалей из 25 возможных завоевали кыргызстанские боксеры на завершившемся в Бишкеке международном турнире, посвященном памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова. Однако назвать это событие феноменальным успехом сложно...

В мемориале должны были участвовать мастера кожаной перчатки из Монголии, Китая и некоторых других азиатских стран, но они не приехали в Бишкек, боясь заразиться коронавирусом, которого, кстати, у нас нет. Международная ассоциация любительского бокса запретила участвовать в турнире приглашенным ранее спортсменам России и Беларуси. Так что за медали пришлось драться только представителям Казахстана, Узбекистана и нашей страны. Такой вот получился соседский междусобойчик.

Первыми в финале выступили женщины. И здесь тоже получилась грустная картина. На бой вышла только одна наша спортсменка - Шахриза Халилова (весовая категория до 50 килограммов) и казахстанка Жазира Уракбаева. Халилова сумела оказать сопернице достойное сопротивление, но та била точнее. В результате Уракбаева завоевала "золото".

Более десяти лет наши тренеры пытаются развивать женский бокс, но получается это у них плохо. Иногда в секции по этому виду спорта заглядывают девчонки, но после пары занятий больше не показываются.

В мужской сборной ситуация более успешная. Зимой вместо покинувшего свой пост главного тренера сборной Данияра Джусубалиева у руля национальной дружины встал другой специалист - Данияр Тологон уулу. Новый наставник упорно работает со своими подопечными и уже получает неплохие результаты. Так, молодежная сборная (до 23 лет) успешно выступила на одном из азиатских турниров.

В этом чемпионате Нуржигит Дуйшебаев (51) в упорном финальном бою смог победить узбекистанца Абдухамида Манапова. Зрителям понравился прежде всего настрой нашего боксера на победу. Нуржигит при первой возможности наносил сопернику разящие неожиданные удары, не забывая и про защитные действия.

Золотую медаль в весовой категории до 54 килограммов завоевал Ислам Торобаев, в финале он бился против своего соотечественника Бактыбека Садырбека уулу и победил.

Тургунбек Иманкадыров (57) победил прежде всего за счет скоростных действий. Его соперник - представитель Узбекистана Самандар Холмурадов - явно не успевал реагировать на удары нашего боксера.

В весовой категории до 60 килограммов победу в финале одержал Муратбек Сейитбек уулу. Против него в ринг вышел еще один кыргызстанец - Тургунбек Иманкадыров, но оказать достойного сопротивления Муратбеку он не смог.

Хозяин ринга Нурсаид Иминджинов (67) победил также своего товарища по команде - Умара Кубанычбека уулу, золотую медаль завоевал и Сыргак Абдыжапар уулу (71), который также оказался сильнее другого кыргызстанца - Султана Асанкула уулу.

К сожалению, перспективы сборной Кыргызстана - туманны. Азиатские игры перенесены на следующий год, а больше официальных крупных турниров не предвидится. Правда, наши специалисты бокса заявляют, что организуют состязания на призы чемпиона мира, нашего соотечественника Андрея Курнявки, мемориал Абдыкалыка Абдымомунова и несколько других состязаний. Но мастерство спортсменов растет только на крупных международных соревнованиях.


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URL: https://www.vb.kg/419033
Теги:
бокс, Кыргызстан
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