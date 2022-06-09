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В КР в настоящее время действует документ о строительстве биолаборатории

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане существует действующий документ о создании биолаборатории, который подписан экс-главой страны Розой Отунбаевой. Деньги на его реализацию также выделены. Об этом на круглом столе "Бишкекская инициатива по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС" сообщил эксперт Сергей Криворучко.

Он отметил, что в интернете есть постановление правительства № 203 о создании в нашей стране биолаборатории уровня доступа № 3 по улице Ахунбаева.

"Мы гордимся, что у нас все хорошо. Но это сомнительно, так как этот документ действующий, он не отменен. Напрашивается резонный вопрос: не скрывают ли от нас что-то. Так как это важный момент, так как все это вызывает опасения",- подчеркнул Криворучко.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" в партнерстве с Международной ассоциацией ветеранов спецслужб "Альфа".


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URL: https://www.vb.kg/419073
Теги:
Роза Отунбаева, ЕАЭС, Бишкек, Кыргызстан
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