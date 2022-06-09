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В свежевыпавшем снегу Антарктиды нашли микропластик

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- Анастасия Карелина
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Новозеландские ученые впервые обнаружили микропластик в свежевыпавшем антарктическом снегу. До этого частицы находили лишь в морских льдах и поверхностных водоемах континента. Об этом пишет The Guardian.

"Это очень печально. Обнаружение микропластика в свежевыпавшем антарктическом снегу подчеркивает масштабы пластикового загрязнения даже в самых отдаленных частях мира", - заявил участник экспедиции Алекс Авес.

Микропластик присутствовал во всех 19 образцах, взятых на шельфовом леднике Росса. В среднем - 29 частиц на литр талого снега. Это больше, чем в ближайшем море и во льдах. Рядом с базами полярников концентрация микропластика была и вовсе в три раза выше.

Ученые нашли 13 различных видов пластика. Самый распространенный - ПЭТ. Из него делают бутылки и одежду.

Микропластик мог попасть в Антарктиду по воздуху из других частей света, также его могли принести на континент группы исследователей.


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URL: https://www.vb.kg/419085
Теги:
экология, в мире
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