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Универсальный абонемент для туристов запускают в Абу-Даби

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- Жан Алиев
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В Абу-Даби планируют начать продажи летнего абонемента Summer Pass для продвижения круглогодичного отдыха. ВБлагодаря такому абонементу можно будет бесплатно посещать основные достопримечательности. Об этом сообщает Travelweekly.

Предполагается, что абонемент обеспечит доступ к тематическим паркам Warner Bros World, Yas Waterworld и Ferrari World, а также к 14 культурным объектам, включая Лувр Абу-Даби. Он также дает владельцу право на бесплатный проезд в автобусе.

Абонемент должен поступить в продажу к концу недели и будет стоить 599 дирхамов для взрослых и 499 дирхамов ОАЭ для детей в возрасте до 17 лет. Его можно будет приобрести через туроператоров или через сайт.

По задумке местных властей абонемент позволит развивать туризм вне зависимости от сезона.


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URL: https://www.vb.kg/419086
Теги:
ОАЭ, туризм, новости мира, в мире
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