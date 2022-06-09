Универсальный абонемент для туристов запускают в Абу-Даби

В Абу-Даби планируют начать продажи летнего абонемента Summer Pass для продвижения круглогодичного отдыха. ВБлагодаря такому абонементу можно будет бесплатно посещать основные достопримечательности. Об этом сообщает Travelweekly.

Предполагается, что абонемент обеспечит доступ к тематическим паркам Warner Bros World, Yas Waterworld и Ferrari World, а также к 14 культурным объектам, включая Лувр Абу-Даби. Он также дает владельцу право на бесплатный проезд в автобусе.

Абонемент должен поступить в продажу к концу недели и будет стоить 599 дирхамов для взрослых и 499 дирхамов ОАЭ для детей в возрасте до 17 лет. Его можно будет приобрести через туроператоров или через сайт.

По задумке местных властей абонемент позволит развивать туризм вне зависимости от сезона.