В Иссык-Кульской области прошел тренинг по вопросам торговли людьми

С 30 мая по 10 июня проект Агентства США по международному развитию (USAID) "Безопасная миграция в Центральной Азии" (SMICA), реализуемый Winrock International в сотрудничестве с учебными центрами судей, прокуроров и адвокатов и в партнерстве с УНП ООН в Кыргызстане, провел тренинг для 66 судей, прокуроров, следователей и адвокатов со всех регионов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, целью тренинга было укрепление межведомственного сотрудничества при досудебном и судебном рассмотрении дел, связанных с торговлей людьми.

Особое внимание уделялось укреплению взаимодействия в области уголовного правосудия, а также необходимости учета прав и интересов жертв торговли людьми на стадиях расследования и рассмотрения дел в суде.

В ходе тренинга участники ознакомились с новеллами уголовного законодательства, изучали элементы состава преступления, а также приняли участие в учебном судебном процессе. Отдельные сессии были посвящены национальному механизму перенаправления жертв торговли людьми и гендерным аспектам при расследовании дел, связанных с торговлей людьми.

"Это первый межведомственный тренинг, где на одной площадке собрались судьи, прокуроры, адвокаты и следователи. Ранее проводились тренинги с участием только прокуроров и следователей. Межведомственный подход показывает свою эффективность, так как органы правосудия по уголовным делам и другие участники уголовного судопроизводства могут на одной площадке обсудить вопросы досудебного и судебного рассмотрения дел, поделиться друг с другом практическими рекомендациями на каждом этапе уголовного разбирательства", - поделился мнением Марлис Жумабаев, тренер, начальник первого управления главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел.

Старший специалист по демократическому развитию миссии USAID в Кыргызской Республике Тара Нил отметила, что одной из основных целей

борьбы с торговлей людьми является привлечение к ответственности торговцев людьми и защита прав жертв торговли людьми. Специалисты в

области уголовного правосудия являются основными действующими лицами, которые не только обеспечивают эффективное уголовное преследование преступников, но и играют ключевую роль в выявлении, идентификации и защите жертв. Поэтому важно, чтобы такие практикующие специалисты знали о нововведениях уголовного законодательства, а также процедурах и передовых практиках в сфере противодействия торговле людьми".