Минздрав провел полевые учения в международном аэропорту "Манас"

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане оказал техническую поддержку Министерству здравоохранению КР и его структурным подразделениям в организации полномасштабных полевых учений в международном аэропорту "Манас" при финансовой поддержке Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По данным пресс-службы, цель учений - оценить на практике действующий оперативный план на случай выявления и подозрения на инфекционные заболевания, вызывающие чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Сценарий учения включал четыре этапа: моделируемый период 30 минут до посадки, остановка и парковка самолета, ведение пациентов и осмотр пассажиров. В ходе учений участники провели стандартные мероприятия согласно утвержденным процедурам и выполняли фактические задачи, необходимые для реагирования на завоз инфекционного заболевания.