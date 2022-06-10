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Минздрав провел полевые учения в международном аэропорту "Манас"

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Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане оказал техническую поддержку Министерству здравоохранению КР и его структурным подразделениям в организации полномасштабных полевых учений в международном аэропорту "Манас" при финансовой поддержке Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По данным пресс-службы, цель учений - оценить на практике действующий оперативный план на случай выявления и подозрения на инфекционные заболевания, вызывающие чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Сценарий учения включал четыре этапа: моделируемый период 30 минут до посадки, остановка и парковка самолета, ведение пациентов и осмотр пассажиров. В ходе учений участники провели стандартные мероприятия согласно утвержденным процедурам и выполняли фактические задачи, необходимые для реагирования на завоз инфекционного заболевания.


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URL: https://www.vb.kg/419117
Теги:
Минздрав, учения, Аэропорт "Манас"
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