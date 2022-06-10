В КТЖ сообщили, когда поезд Бишкек – Балыкчы начнет курсировать

ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует о том, что внутриреспубликанский пассажирский поезд №608/609 по направлению "Бишкек-2 - Рыбачье" начнет курсировать с 17 июня по 17 июля по пятницам, субботам, воскресеньям, а также с 18 июля по 31 августа 2022 года – ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба КТЖ.

Поезд №608 "Бишкек-2 – Рыбачье" время отправления по местному времени со станции "Бишкек 2" в 07:40 минут, время прибытия на станцию "Рыбачье" в 11:42.

Поезд №609 "Рыбачье – Бишкек-2" время отправления по местному времени со станции "Рыбачье" в 17:48 минут, время прибытия на станцию "Бишкек-2" в 21:50.