Черепаху "вымершего" вида нашли на Галапагосах

В 1906 году ученые описали гигантскую черепаху с острова Фернандина. Это был единственный экземпляр, найденный там. С тех пор новых черепах не находили, а вид больше века считался вымершим, пока в 2019 году на Фернандине не встретили подходящую под описание взрослую самку гигантской черепахи. Теперь, проведя ДНК-анализ, исследователи убедились, что обнаруженная рептилия действительно принадлежит к "вымершему" виду. Об этом сообщает Naked Science.

Сравнив ДНК современной черепахи с ДНК других галапагосских черепах и ДНК, извлеченной из панциря особи, добытой больше века назад, ученые пришли к выводу, что Фернанда (животное назвали по острову, где его нашли) действительно принадлежит к виду Chelonoidis phantasticus.

Черепаха находится в центре разведения на острове Санта-Крус. Ученые считают, что на Фернандине могут жить и другие представители этого вида - судя по помету и обкусанным растениям, есть надежда найти еще как минимум двух или трех черепах. Чтобы отыскать этих животных, уже в сентябре на Галапагосы отправятся научные экспедиции: если удастся разыскать самца для Фернанды, его тоже переправят на Санта-Крус, чтобы черепахи смогли продолжить свой практически исчезнувший род.