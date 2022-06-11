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Диетолог посоветовал лучшие домашние напитки для утоления жажды

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- Жан Алиев
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Лучшие домашние напитки для утоления жажды перечислил Газете.Ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

В первую очередь он рекомендует домашние лимонады. Однако при их приготовлении следует отказаться от сахара и отдать предпочтение подсластителям. Тогда прохладительный напиток не только позволит утолить жажду, но и принесет пользу.

Рецептов приготовления домашнего лимонада, по словам специалиста, десятки, но особенно удачный вариант будет с имбирем.

"Корень имбиря оказывает тонизирующее действие, хорошо добавить к нему любые цитрусовые. В них много кверцетина, который обладает противовоспалительными и омолаживающими свойствами", - отметил специалист.

При этом он рекомендует отказаться от слишком холодных кисломолочных напитков, чтобы избежать развития простудных заболеваний, и от сладкой газировки и кваса из магазина. Покупной квас слишком сладкий, а натуральный содержит лактобактерии, которые положительно влияют на микробиоту организма, улучшают настроение. Лучше делать квас самому, но следить за тем, чтобы в нем было как можно меньше добавленного сахара.


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URL: https://www.vb.kg/419144
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