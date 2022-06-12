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Врач призвала отказаться от "народных" методов лечения солнечных ожогов

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- Айжан Мамбеталиева
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Врач-дерматолог Юлия Галлямова в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвала отказаться от "народных" методов лечения солнечных ожогов. По словам специалиста, нанесение сока растений или сметаны на поврежденный участок скорее принесет вред, чем пользу.

"Когда вы чувствуете, что обгораете, необходимо уйти с солнца и нанести "Пантенол". Ни в коем случае не использовать народные методы: сметаны, соки растений", - подчеркнула специалист.

"Народные" средства, отметила Галлямова, могут только усугубить ситуацию, став источником инфекций и причиной дерматитов.

"Бывают такие случаи, особенно у светлокожих, от солнца может повыситься температура. Им следует принять антигистаминные средства или жаропонижающие. Это первая помощь", - сказала врач.


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URL: https://www.vb.kg/419152
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