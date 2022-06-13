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Прогулка по Худжанду для бишкекчанки закончилась судом

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- Ольга Новгородцева
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39-летняя бишкекчанка, назовем ее Асель, незамужняя, с неоконченным высшим образованием, занимающаяся частным предпринимательством, имела некоторые проблемы со Свердловским районным судом, а конкретно – с его службой судебных исполнителей.

Еще конкретнее – ей был строжайше запрещен выезд из города и, тем более, из страны. А ей приспичило выехать в Таджикистан. И дела там были, и просто захотелось развеяться.

План пересечения кыргызско-таджикской границы разработали вместе с подругой, которой тоже позарез надо было за границу. Через официальные пропускные пункты проход Асель был заказан, так что пробираться надо было окольными путями.

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемой:

"Предварительно созвонившись по средствам мобильной связи, 2 апреля примерно в 22.00 часов подруги выехали из г. Бишкек на частном автомобиле, предоставляющем услуги частного извоза, в направлении Лейлекского района Баткенской области. После чего, проследовав по пути через следующие населенные пункты Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей: Сокулук, Петровка, Томон-Суу, Сосновка, перевал Тоо-Ашуу, долина Суусамыр, Таш-Комур, Камбар-Ата, Кочкор-Ата, Базар-Коргон, Узген, Ош, Учбай, Осор, Бел, Кок-Жар, АйТамга, Уч-Коргон, Кадамжай, Кыргызы-Кыштак, Чон-Кара, Кара-Бак, Бужум, АкТатыр, Рават, Кара-Суу, Исфана, Булак-Баши, - 3 апреля примерно в 20.30 прибыли в с. .Жаштык Лейлекского района Баткенской области, где расположились в приграничной гостинице "Рэми".

Никто по дороге подруг не остановил. Дело было за малым – пересечь собственно таджикскую границу. Через официальные пункты приграничного контроля – "Кулунду-Автодорожный" и "Кайрагач-Автодорожный", разумеется, не поехали. Нашли вместе с подвозившим их водителем-частником слабоохраняемое место рядом с тем же селом Жаштык. И беспрепятственно (хотя и незаконно) въехали на территорию соседнего государства.

Далее проследовали в Согдийскую область... Где начали совершать ошибку за ошибкой.

Зашли пообедать в ресторан "Зайтун", потом – поужинать в кафе "Манго Холл". И одна из подруг, активная пользовательница соцсетей, тут же выложила видео посещения этих общепитовских заведений в Instagram.

Переночевали в гостинице "Диор" – и полный видеоотчет об этом событии сразу появился в Инстаграме.

"А.К. на камеру своего мобильного телефона сняла видео центра г. Худжанд и его достопримечательности - Худжандскую крепость и арку у парка Камолу Худжанди" (из обвинительного заключения). И еще много чего они наснимали и навыкладывали в интернет.

На этом и погорели.

В суде Асель полностью признала свою вину, раскаялась и хором со своим адвокатом просила прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности. По Худжанду они с подругой гуляли весной 2019 года. А судебный процесс в Первомайском райсуде Бишкека состоялся только сейчас, весной 2022-го. Поскольку то, что совершила Асель, относится к преступлениям небольшой степени тяжести, суд пошел ей навстречу и прекратил ее уголовное преследование.


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URL: https://www.vb.kg/419208
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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