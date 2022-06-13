Как изменится учетная ставка в КР в 2023 году, спрогнозировал ЕАБР

Евразийский банк развития спрогнозировал снижение учетной ставки в Кыргызстане в 2023 году. Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре банка.

Аналитики банка считают, что при базовом сценарии прогноза учетная ставка может снизится до 8-9 процентов в 2023 году.

"При целевом ориентире по инфляции 5–7 процентов указанный уровень номинальной процентной ставки будет иметь близкий к слабосдерживающему характеру", - отмечают в ЕАБР.

Напомним, с начала года правление Национального банка методично поднимало учетную ставку. В марте она выросла сразу на 4 процентных пункта - до 14 процентов. Действия регулятора были направлены на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности.

По мере стабилизации динамики обменного курса сома данные угрозы постепенно ослабли. Однако выстраивание проинфляционных рисков продолжилось. Как следствие, на заседании 25 апреля, а затем и 30 мая регулятор принял решение сохранить учетную ставку на уровне 14 процентов.