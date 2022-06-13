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В Ингушетии восстановят средневековую боевую башню

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- Айжан Мамбеталиева
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В Ингушетии представители местного тейпа Котиевых восстановят средневековую боевую башню, которая располагается в высокогорном башенном поселке Верхний Оздик. Об этом сообщает портал "Это Кавказ" со ссылкой на управление культурного наследия правительства региона.

В сообщении говорится, что сбор средств на проведение работ по сохранению своей родовой башни, разрушенной в 1986 году, организовали представители тейпа Котиевых.

Управление культурного наследия правительства региона будет проводить необходимые консультации в ходе работ по реконструкции и поможет с их организацией.

Указанная башня входит в архитектурный комплекс Верхний Оздик, который находится в центральной части Галгаевского ущелья и датируется XIV-XVII веками. На его территории располагается одна боевая, две полубоевые и девять жилых башен, а также различные пристройки.


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URL: https://www.vb.kg/419220
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