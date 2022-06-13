Пополнять карты и погашать кредиты KICB теперь можно через "О!Деньги"

Платежная система "О!Деньги" продолжает расширять доступ к финансовым услугам.
Теперь в приложении "Мой О!" и в широкой терминальной сети О! можно удобно пополнять счета, карты и погашать кредиты ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк" (KICB).
Доступ к услугам в приложении позволяет совершать онлайн-платежи в любой момент и избавляет от необходимости посещать банковские отделения.
Воспользоваться просто:
1. Установите "Мой О!" из Google Play или App Store;
2. Откройте раздел "О!Деньги" и нажмите "Поиск по каталогу";
3. Введите "KICB", выберите нужный сервис и укажите реквизиты;
4. Оплатите с баланса телефона, кошелька или привязанной карты.
Комиссия составит 1,5%.
Электронная квитанция об оплате сохранится в истории платежей.
Отметим, через "О!Деньги" можно погасить кредиты более 50 кредитных учреждений, а также отправлять переводы на кошельки и карты банков Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана, Таджикистана и Украины.
Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.