Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена в истории

Forbes назвал самых оплачиваемых спортсменов в истории, сделав выборку из атлетов, чьи доходы превысили миллиард долларов. Данные рейтинга доступны на сайте издания.

Лидером рейтинга оказался американский гольфист Тайгер Вудс. За все время выступлений он заработал 1,72 миллиарда долларов.

Вторую строчку занял португальский футболист Криштиану Роналду. Он заработал 1,24 миллиарда долларов. Роналду - один из самых известных атлетов мира, что дает ему возможность получать солидные рекламные контракты.

Третье место рейтинга занял американский баскетболист Леброн Джеймс. 37-летний звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заключил пожизненный контракт с Nike. Его суммарные заработки оценили в 1,16 миллиарда долларов.