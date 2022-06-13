Задержан гражданин Афганистана с крупной партией наркотиков

Пресс-служба МВД сообщает, что сотрудниками СБНОН МВД в результате оперативно-розыскных мероприятий в Баткенской области задержали гражданина Афганистана, причастного к организации канала поставки наркотических средств.

Изъяты наркотические средства афганского происхождения в особо крупном размере: героин - 6 килограммов 942 граммов и гашиш - 9 килограммов 550 граммов.

Задержанный планировал перевести наркотики на территорию Кыргызстана для дальнейшей транспортировки и реализации в Европе. По данному факту начато досудебное расследование по статье 282 УК КР (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта). Задержанный водворен в ИВС Кадамжайского района Баткенской области. Установлено, что задержанный является приверженцем деструктивного религиозного течения. Следственные мероприятия продолжаются.