На Иссык-Куле милиция проверила аквапарки и бассейны

На территории Иссык-Кульского района функционируют 25 бассейнов и 2 аквапарка. В связи с началом летнего туристического сезона была проверена организация работы по обеспечении безопасности отдыхающих на этих объектах.

Инспекторы инспекции по делам детей ОВД Иссык-Кульского района, побывав в каждом из них, тщательно ознакомились с условиями, созданными в бассейнах и аквапарках для детей и подростков. Также проверили наличие сотрудников службы безопасности и спасателей.

По результатам проверки были составлены соответствующие акты для устранения выявленных недостатков.

Отмечено, что подобные проверки со стороны сотрудников милиции будут проводится на протяжении всего летнего сезона.