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В ГНС заработала служба консультационной поддержки электронных услуг

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- Канат Кожоев
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В Государственной налоговой службе Кыргызской Республики заработала служба технической и консультационной поддержки электронных налоговых услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Техподдержку будут оказывать специалисты учреждения "Салык Сервис" при ГНС по номерам (0312) 51-01-47, (0997) 00-01-16, (0755) 00-01-16, (0508) 99-66-69 (Telegram, Whatsapp).

Также запущен чат в Telegram: Техподдержка ГУ "Салык Сервис".

Уточняется, что позвонив или написав по указанным номерам, налогоплательщики могут получить консультации или помощь по вопросам, касающимся технических проблем, связанных с работой информационных систем Налоговой службы, "личного кабинета" Salyk.kg. В том числе в случае возникновения проблем с формированием и сдачей отчетов или получением других электронных услуг.

Работники Службы также проводят работу по отработке и фиксации ошибок с целью их дальнейшего устранения, а также принимают замечания и предложения по автоматизации и улучшению информационных систем.


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URL: https://www.vb.kg/419249
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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