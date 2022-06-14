Во время перестрелки в местности Булак-Баши наши пограничники не пострадали

Управление информации и коммуникации Пограничной службы сообщает, что пострадавших в перестрелке на кыргызско-таджикском участке госграницы среди личного состава ПС ГКНБ Кыргызской Республики нет.

В местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области продолжается встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенскому направлению и Республики Таджикистан по Согдийскому направлению.

Во встрече также принимают участие руководители силовых структур приграничных областей двух республик.

В ходе встречи стороны рассматривают причины возникновения перестрелки между пограничными постами "Булак-Башы" КР и "Кех" РТ.

Первым результатом переговоров стало решение о снятии подразделений с занятых боевых позиций.

По состоянию на 13:00 14 июня 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке Государственной границы характеризуется как напряженная.