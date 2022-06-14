Минздрав и ФОМС готовят документ по формированию перечня льготных лекарств

В Фонде ОМС в рамках Программы по улучшению качества услуг первичной медико – санитарной помощи рабочей группой разрабатывается документ по формированию или пересмотру перечня лекарственных средств, подлежащих возмещению на амбулаторном уровне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В состав рабочей группы вошли специалисты Министерства здравоохранения, ФОМС, Департамента лекарственных средств и медицинских изделий, Центра развития здравоохранения, консультантов Всемирного банка, Всемирной оргазинации здравоохранения.

Разработанный документ в дальнейшем позволит качественно и эффективно проводить отбор лекарственных средств, рационально использовать средства, направленные на льготное лекарственное обеспечение и систематизировать пересмотр Дополнительной программы ОМС с учетом международных непатентованных наименований.

Напоминаем, что на амбулаторном уровне с целью социальной поддержки населению реализуется льготное лекарственное обеспечение через Дополнительную программу ОМС и Программу государственных гарантий, принцип которых состоит в частичном возмещении за лекарственные средства приобретаемые в аптечной сети в соответствии "Справочника лекарственных средств, подлежащих возмещению".