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Минздрав и ФОМС готовят документ по формированию перечня льготных лекарств

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- Алина Мамаева
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В Фонде ОМС в рамках Программы по улучшению качества услуг первичной медико – санитарной помощи рабочей группой разрабатывается документ по формированию или пересмотру перечня лекарственных средств, подлежащих возмещению на амбулаторном уровне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В состав рабочей группы вошли специалисты Министерства здравоохранения, ФОМС, Департамента лекарственных средств и медицинских изделий, Центра развития здравоохранения, консультантов Всемирного банка, Всемирной оргазинации здравоохранения.

Разработанный документ в дальнейшем позволит качественно и эффективно проводить отбор лекарственных средств, рационально использовать средства, направленные на льготное лекарственное обеспечение и систематизировать пересмотр Дополнительной программы ОМС с учетом международных непатентованных наименований.

Напоминаем, что на амбулаторном уровне с целью социальной поддержки населению реализуется льготное лекарственное обеспечение через Дополнительную программу ОМС и Программу государственных гарантий, принцип которых состоит в частичном возмещении за лекарственные средства приобретаемые в аптечной сети в соответствии "Справочника лекарственных средств, подлежащих возмещению".


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URL: https://www.vb.kg/419268
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, здоровье
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