В Чолпон-Ате планируется проведение XI пленарного заседания ТюркПА

В городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) 23-24 июня пройдет XI пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

В целях ознакомления с ходом подготовки к вышеуказанному международному мероприятию торага ЖК Талант Мамытов находится с рабочей поездкой в городе Чолпон-Ата. На специальном совещании была заслушана информация об исполнении протокольных поручений министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления. Также Талант Мамытов на месте ознакомился с готовностью объектов принять высоких гостей.

Отметим, что в работе XI пленарного заседания ТюркПА примут участие парламентские делегации Турции, Казахстана, Азербайджана, которые являются государствами - членами данной организации, а также Узбекистана, Туркменистана и Венгрии. Планируется, что стороны обсудят вопросы углубления и расширения межпарламентских связей, утвердят стратегическую дорожную карту ТюркПА на 2023-2028 годы и рассмотрят типовые законопроекты, посвященные поддержке и развитию социального предпринимательства.