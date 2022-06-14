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Арт-терапия поможет облегчить страдания от плохих новостей

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- Жан Алиев
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Психолог и арт-терапевт Василий Лунев рассказал, как с помощью искусства облегчить страдания и отвлечься от плохих новостей. Практические рекомендации специалиста публикует "Лента.ру".

Арт-терапевт объяснил, что самое главное в арт-терапии - эмоции, которые человек переживает в процессе творчества. Их важно проговаривать во время терапии, понимать, что человек чувствует в момент обсуждения, на какие мысли его наводит та или иная часть рисунка или скульптуры. Это помогает понять, что на самом деле тревожит клиента, и двигаться по направлению к решению его проблемы.

Заниматься арт-терапией можно и в группе: совместное творчество и его обсуждение позволяет всем участникам освоить навык бережного общения и раскрыться с новой стороны. По словам специалиста, снимать напряжение с помощью творчества не обязательно только в компании психолога, это можно делать самостоятельно или с друзьями и близкими.


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URL: https://www.vb.kg/419274
Теги:
новости мира, в мире
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