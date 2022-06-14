Октябрь Урмамбетов дал поручение СВР МВД усилить свою работу

В МВД под председательством заместителя министра внутренних дел генерал-майора милиции Октября Урмамбетова состоялось расширенное рабочее совещание по вопросам соблюдения служебной дисциплины и обеспечения законности.

На совещании приняли участие руководители управлений и отделов ГУОБДД МВД, УПСМ по г.Бишкек, УОБДД по Чуйской области, а также руководители служб, главных управлений центрального аппарата МВД.

Отмечалось, что высокая служебная дисциплина сотрудников органов внутренних дел, несомненно, является важным условием эффективного функционирования органов внутренних дел как государственной правоохранительной структуры.

Октябрь Урмамбетов напомнил всем о поставленных министром внутренних дел задачах по принятию неотложных мер для сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, усилению профилактических мероприятий по контролю за соблюдением правил дорожного движения, осуществлению агитационно-предупредительную работы среди водителей и пешеходов.

Заместитель министра внутренних дел подчеркнул, что обеспечение высокого уровня служебной дисциплины в органах внутренних дел достигается рядом средств, среди которых следует выделить дисциплинарную ответственность сотрудников. Однако, приходится констатировать о существующих серьезных недостатках, подтверждением чему являются недавние нарушения законности среди личного состава, а именно задержание инспектора УПСМ ГУВД г. Бишкек по подозрению в вымогательстве взятки и ДТП с участием служебного автомобиля ГУОБДД. Отмечено, что за нарушения служебной дисциплины, ненадлежащее исполнение обязанностей, серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений ряд сотрудников понесут наказания, в том числе руководители.

Службе внутренних расследований МВД поручено усилить работу по выявлению и профилактике нарушений служебной дисциплины, пресечению преступлений коррупционного и иного характера, совершаемых отдельными сотрудниками ОВД.

В настоящее время перед МВД стоит важная задача, как повышение качества работы по всем направлениям, внедрение в практическую деятельность милиции современные технические, методические, информационные средства. Большого внимания заслуживают вопросы, связанные с предоставлением государственных услуг, с взаимодействием с институтами гражданского общества. Важным критерием эффективности деятельности органов внутренних дел является завоевание доверия у граждан и их поддержка,- отметил Октябрь Урмамбетов.

Отмечено, что деятельность инспекторов безопасности дорожного движения занимает важное место в системе органов внутренних дел. Сегодня им принадлежит ведущая роль в решении возложенных задач по осуществлению дорожной безопасности, они находятся на передовых рубежах охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, и их работа предполагает тесное взаимодействие с общественностью. Однако часто приходится слышать негативные отзывы о деятельности инспекторов безопасности дорожного движения. Общественность в основном видит работу младшего начальствующего состава (сержанты, прапорщики) подразделений ОБДД и управления Патрульной службы милиции. Именно из оценки граждан складывается общее мнение о работе милиции,-сказал заместитель министра.

На совещании поднималось конкретное предложение в целях повышения ответственности на постах увеличить количество инспекторов из офицерского состава, особенно в г.Бишкек и Чуйской области.

По итогам рабочего совещания поставлены ряд задач перед руководящими сотрудниками ГУОБДД и УПСМ: усилить работу по исполнению ранее поставленных руководством МВД задач, провести работу по устранению недостатков, обеспечивать безопасное движение на дорогах, принять меры по укреплению служебной дисциплины и законности среди личного состава.