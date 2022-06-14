В океаническом пластике нашли источник новых антибиотиков

Океанологи и биологи нашли пять видов бактерий, которые производят антибиотики из выброшенного в море пластика. Природные противомикробные препараты справляются с широко распространенными бактериями и двумя резистентными штаммами. Об этом сообщает Американское микробиологическое общество.

Среди новых источников антибиотиков штаммы бактерий Bacillus, Phaeobacter и Vibrio.

Ежегодно в океан попадает 5-13 миллионов тонн пластика: от крупных изделий до микрочастиц. В скоплениях мусора много живых организмов, и эта конкурентная среда - отличное место для производства новых антибиотиков.

"Учитывая нынешний кризис антибиотиков и рост количества супербактерий, важно искать альтернативные источники новых противомикробных препаратов. Мы надеемся продолжить исследования и детально охарактеризовать обнаруженные организмы и антибиотики, которые они производят", - заявила ведущий автор научной работы Андреа Прайс.