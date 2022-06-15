Девочка, с которой жестоко обращались родственники, находится под защитой

Девочка, с которой жестоко обращались родственники в Москве, находится под присмотром социальных работников. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По данным пресс-службы, специалистами Узгенского межрайонного управления труда, социального обеспечения и миграции составлен план работы по индивидуальной защите девочки, вернувшейся из Москвы, где она претерпела жестокое отношение со стороны родственников.

"Данный план был обсужден на заседании комиссии по делам детей при Узгенской районной государственной администрации с участием социальных работников.

С родителями ребенка - отец К.С. 04.06.1981 года рождения и мать Ш.Ч. 05.03.1989 года рождения - проведена разъяснительная работа об их обязанностях по воспитанию дочери.

По данным министерства, в настоящее время состояние психическое и физическое ребенка стабильное, девочка находится по постоянным присмотром социальных работников", - говорится в сообщении министерства.