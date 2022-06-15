Президент поздравил сборную Кыргызстана по футболу с выходом на Кубок Азии

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 14 июня, на столичном стадионе им. Долона Омурзакова посетил футбольный матч между сборными Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Это была последняя игра отборочного этапа Кубка Азии-2023 для нашей команды. Сборные Кыргызстана и Таджикистана завершили игру вничью со счетом 0:0. Обе команды вышли в финальный этап Кубка Азии-2023.

По завершению матча Глава государства зашел в раздевалку национальной сборной, где лично поздравил команду с этим успехом.

Он отметил, что во время всех прошедших матчей спортсмены продемонстрировали красивый и зрелищный футбол, подарив настоящий праздник кыргызстанцам.

Садыр Жапаров выразил слова благодарности тренерскому составу, без которого эти победы были бы невозможны.

В беседе со спортсменами Президент особо подчеркнул, что все финансовые вопросы, связанные с участием сборной Кыргызстана по футболу на Кубке Азии, будут своевременно решены.

Он выразил уверенность в том, что команду впереди ждет много новых спортивных высот, со стороны государства всегда будет оказываться необходимая поддержка.

Кроме того, Садыр Жапаров сообщил радостную новость для многих кыргызстанцев - в августе т. г. в Бишкеке будет начато строительство нового современного стадиона вместимостью 22,5 тысячи человек.

Садыр Жапаров отметил, что это будет многофункциональная спортивная арена, где можно будет на должном уровне проводить крупные мероприятия международного характера.

Это нужно для развития футбола и дальнейшей популяризации данного вида спорта в Кыргызстане.

В свою очередь главный тренер национальной сборной Александр Крестинин и капитан команды Валерий Кичин, поблагодарив Садыра Жапарова за оказанную поддержку, отметили, что в последние годы в стране со стороны государства уделяется особое внимание развитию футбола и спорта в целом.

Они добавили, что с нетерпением ждут начала строительства нового современного стадиона в столице".