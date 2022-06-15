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Нацстатком: 67 процентов мигрантов из Кыргызстана выбирают для ПМЖ Россию

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- Александра Василькова
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Миграционные процессы в республике в последние годы характеризовались превышением числа выбывших на постоянное место жительства (или на достаточно длительный период проживания) над числом прибывших. Однако, в 2021 году отмечалось наиболее значительное снижение миграционного оттока населения. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Отмечено, что 2021 году в республику на постоянное место жительства прибыло 8,2 тысячи человек, против 1 тысячи человек – в 2020 году, а выбыло – 9 тысяи человек, против 5,8 тысячи человек – в 2020 году.

"То есть, если в 2020 году миграционный отток населения составлял - 4,8 тысячи человек, то в 2021 году он составил - 0,8 тысячи человек, снизившись на 4 тысячи человек", - уточняют в ведомстве.

Кроме того, в 2021 году зарегистрировано увеличение числа выбывших за пределы КР на территорию других государств с целью перемены места постоянного жительства. По-прежнему, доминирующими государствами в плане выбора места постоянного жительства для мигрантов являются Россия (67,4 процента) и Казахстан (26,6 процента).


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URL: https://www.vb.kg/419305
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